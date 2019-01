Frankfurt am Main / Wien (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, ein auf die Beratung bei Unternehmensnachfolgen und auf M&A-Transaktionen im Mittelstand spezialisiertes unabhängiges Beratungshaus, setzt ihr erfolgreiches Wachstum mit der Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots in Österreich fort.



"Für uns ist die Präsenz in Wien der nächste logische Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Die österreichische Wirtschaft ist stark mittelständisch geprägt und verfügt über zahlreiche Unternehmen, die in ihrer Nische führend sind. Oft ist jedoch die Unternehmensnachfolge in diesen Unternehmen ungelöst. Mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk können wir sicherstellen, dass im Zuge eines von uns durchgeführten strukturierten Unternehmensverkaufs der geeignete Käufer unter Einhaltung höchster Diskretion gefunden wird. Gerade deutsche Unternehmen, zu denen wir einen besonders guten Zugang haben, sind stark an Zukäufen in Österreich interessiert, werden aber von österreichischen Mittelständlern bei der Lösung ihrer Unternehmensnachfolge zunächst oft nicht berücksichtigt. Hier können wir einen echten Mehrwert leisten", so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Deutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.



Durch ihren bewährten modularen Unternehmensverkaufsprozess vergrößert die Deutsche Mittelstandsfinanz den Kreis potenzieller Erwerber und stellt sicher, dass ein marktgerechter Kaufpreis - unter Wahrung höchster Vertraulichkeit während des gesamten Verkaufsprozesses - realisiert wird.



Um auch ihren österreichischen Mandanten ein Höchstmaß an Betreuung vor Ort anbieten zu können, arbeitet die Deutsche Mittelstandsfinanz in Wien im Rahmen einer Kooperationsgemeinschaft künftig eng mit dem bekannten Wiener Unternehmensberater Dr. Michael Büttner und der führenden österreichischen Anwaltskanzlei Dr. Kerres | Partners zusammen.



"Gemeinsam mit Dr. Michael Büttner und Dr. Christoph Kerres erhalten unsere Mandanten bei Unternehmenskäufen und -verkäufen mit einem Österreich-Bezug bei Bedarf neben der M&A-Beratung auch eine umfassende Betreuung in Strategie- und lokalen Rechtsfragen.", erläutern Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes von der Deutschen Mittelstandsfinanz.



"Eine gut durchdachte strategische Aufstellung erweitert den Lösungsraum, erhöht den erzielbaren Unternehmenswert und antizipiert eine effektive und effiziente Umsetzung des Verkaufsprozesses. Sie ist somit nicht nur sehr sinnvoll sondern auch eine gute Investition!" berichtet Dr. Michael Büttner aus seiner Beratungserfahrung.



"Wir bieten unseren Mandanten praxisnahe Lösungen bei komplexen, meist auch grenzüberschreitenden Sachverhalten und strukturieren Unternehmensverkäufen sowie Private-Equity-Transaktionen rechtlich auch auf einer internationalen Ebene verlässlich und gewährleisten so einen reibungslosen Transaktionsabschluss", erläutert Dr. Christoph Kerres von Kerres | Partners.



Über die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:



Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH (www.dmfin.com) ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Fragen rund um den Unternehmensverkauf und -kauf sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge mittelständischer Unternehmen spezialisiert hat.



Dr. Michael Büttner ist geschäftsführender Gesellschafter der Michael Büttner Beratung und Beteiligung GmbH (www.mbbb.at). Er verfügt über langjährige Beratungserfahrung bei Unternehmenstransformationen und M&A-Transaktionen. Vor der Gründung seiner eigenen Beratungsgesellschaft war Dr. Büttner Managing Director bei Accenture, Partner bei KPMG sowie bei Capgemini Consulting und Roland Berger.



Kerres | Partners (www.kerres.at) ist eine führende österreichische Anwaltskanzleien in den Bereichen Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, Unternehmenstransaktionen, Mergers & Acquisitions sowie Private Equity, Prozessführung und Schiedsverfahren, öffentliches Recht und Umweltrecht sowie für Privatklienten und Stiftungen.



