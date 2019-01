Essen, Deutschland und New York (ots/PRNewswire) - IPC, ein führender globaler Anbieter von sicheren, regelkonformen Kommunikations- und Netzwerklösungen für Finanzmarktteilnehmer, nimmt an der E-world energy & water teil, die vom 5. bis zum 7. Februar 2019 in Essen, Deutschland, stattfinden wird. IPC ist in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal in Folge auf der Leitmesse der Energiebranche vertreten.



Die Veranstaltung bringt Unternehmen und internationale Entscheidungsträger im Energiesektor weltweit zusammen, um innovative Energielösungen zu präsentieren und Schlüsselthemen der Branche zu diskutieren, zu denen unter anderem globale politische und wirtschaftliche Trends, intelligente Technologien, Energiewende und neue Möglichkeiten in der Finanzindustrie zählen.



Mit Blick auf das von Jahr zu Jahr steigende Handelsvolumen im Feld Energie und Rohstoffe werden die IPC-Experten vor Ort diskutieren, wie Unternehmen sich durch den Einsatz von Cloud-Lösungen, welche die Agilität, Skalierbarkeit und Flexibilität der Cloud nutzen und vereinen, abheben und in einer reaktiven Branche den entscheidenden Schritt voraus bleiben können. IPCs Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung Unigy 360 ist performanceorientiert konzipiert und liefert innovative, kostensparende und leistungsstarke neue Funktionen für globale Finanzmarktteilnehmer, und Connexus Cloud ist eine sichere Kommunikations- und Datenkollaborationsplattform, die speziell entwickelt wurde, um Innovatoren im Finanzmarkt zu unterstützen.



IPC hat erst kürzlich eine erweiterte Zusammenarbeit mit GreenKey Technologies bekanntgegeben, das über eine selbstentwickelte patentierte Voice-Software mit integrierter Spracherkennung verfügt, die speziell für die Finanzmärkte geschaffen wurde. Mit dieser Kooperation kommt eine leistungsstarke KI-basierte Spracherkennungslösung auf den Markt, die Sprache in Echtzeit in für Finanzmarktteilnehmer verwertbare Daten umwandelt. Das Lösungsangebot erschließt den Wert von Sprechverbindungen und vereint IPCs Kompetenz im Bereich Trading-Kommunikation und sein Cloud-Ökosystem von über 6.300 verschiedenen Finanzmarktteilnehmern mit GreenKeys Technologien für maschinelles Lernen der nächsten Generation.



Marktteilnehmer, die daran interessiert sind, mit den Fachexperten von IPC zu sprechen, können einen Termin mit uns auf der Veranstaltung vereinbaren. Wir laden Sie auch herzlich dazu ein, uns auf Twitter @IPC_Systems_Inc (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2345382-1&h=2934589003&u=https%3A% 2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2345382-1%26h%3D31 27097493%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FIPC_Systems_Inc%26 a%3D%2540IPC_Systems_Inc&a=%40IPC_Systems_Inc) und LinkedIn zu folgen.



Informationen zu IPC



IPC ist ein Unternehmen, das sich als Technologieführer und Service Leader auszeichnet und die globalen Finanzmärkte unterstützt. Wir helfen unseren Kunden, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und Probleme zu lösen, und setzen mit Branchenexpertise, erstklassigem Service und umfassender Technologie Maßstäbe. Mit seiner kundenorientierten Mentalität vereint IPC eines der größten und vielfältigsten globalen Finanz-Ökosysteme, das alle Anlageklassen und Marktteilnehmer abdeckt. Als Enabler dieses Ökosystems befähigt IPC die Community, zu interagieren, zu handeln und auf Marktveränderungen und Herausforderungen zu reagieren - wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um ihre Sicherheit, Produktivität, Compliance und Vernetzung zu unterstützen.Besuchen Sie uns unter ipc.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter (@IPC_Systems_Inc).



