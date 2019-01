- Die jährliche Auszeichnung würdigt besonders kundenfokussierte Hotels weltweit - Fünf Hotels in Deutschland unter den ausgezeichneten Häusern - In der Schweiz zwei Hotels mit Auszeichnung als Top Preferred Corporate Hotel



München (ots/PRNewswire) - Egencia®, die Geschäftsreise-Sparte der Expedia Group, hat heute die Gewinner ihrer diesjährigen weltweiten und repräsentativen Auswertung zu den beliebtesten 100 Geschäftsreisehotels veröffentlicht. Mit der Auszeichnung "Top 100 Preferred Corporate Hotels" würdigt Egencia Hotels aufrufbar. Ebenfalls dort zu finden sind die sogenannten Egencia City Guides. Diese Stadtführer hat Egencia für die Märkte mit den meisten Hotels im Award-Programm entwickelt, damit Geschäftsreisende ihren Trip besser gestalten und genießen können. City Guides sind unter anderem für London, Paris, San Francisco und Tokio erhältlich.



Über Egencia



Egencia, die Geschäftsreise-Sparte der Expedia Group, definiert Geschäftsreisemanagement neu, damit Reisen angenehmer und Geschäftsreiseprogramme effizienter werden. Durch den Zugang zu den weltweit relevantesten Reiseangeboten bietet Egencia deutlich personalisierte Reiseerlebnisse. Egencia-Kunden profitieren von einem außergewöhnlich umfassenden Kundenservice und innovativen Reisemanagement-Anwendungen, die Kosten und den Aufwand zur Einhaltung von Richtlinien verringern. Egencia betreut kleine, mittelständische und internationale Unternehmen in mehr als 60 Ländern. Auf egencia.com, über den Egencia-Twitter- oder LinkedIn-Account sowie über den Egencia-Blog informiert das Unternehmen über neue Entwicklungen.



