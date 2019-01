Prag (ots/PRNewswire) -



Zentiva gibt die Ernennung von Nick Haggar zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 11. Februar 2019 bekannt. Nick kommt von InsudPharma, wo er von 2016 bis 2019 CEO war. Er ist seit mehr als 30 Jahren in der Pharma- und Gesundheitsindustrie tätig und verfügt sowohl über eine starke kaufmännische Erfolgsbilanz mit Führungspositionen bei Sandoz (Novartis), GlaxoSmithKline und Ranbaxy als auch über technisches Know-how, das er während seiner Karriere im technischen Betrieb bei Baxter Healthcare erwarb. Von 2014 bis 2015 war er außerdem Präsident von Medicines for Europe (ehemals EGA). Nick wird von Prag aus an den Beratungsausschuss von Zentiva berichten.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpg )



Nick kommentierte: "Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe bei Zentiva. In den kommenden Monaten werden wir unsere Reichweite erweitern, unsere Produktivität steigern und unser Wachstum beschleunigen und weiterhin helfen, den täglichen Gesundheitsbedarf der Menschen zu decken."



Zentiva wurde im Oktober letzten Jahres von Sanofi verkauft. Die Gruppe wird nun von Advent International unterstützt, einem der weltweit größten und erfahrensten globalen Private Equity-Investoren.



Informationen zu Zentiva



Für Zentiva ist die Gesundheitsversorgung ein Recht und nicht ein Privileg. Menschen brauchen mehr denn je einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die alltäglichen Lösungen, von denen wir alle abhängen, gelten heute wirklich als eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben.



Zentiva arbeitet für die Menschen in Europa. Wir stehen Seite an Seite mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, Apothekern und Entscheidungsträgern des Gesundheitssystems und haben uns der gleichen Verantwortung verpflichtet, zur Kostensenkung und Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung beizutragen.



Zentiva hat mehr als 2.500 Mitarbeiter in ganz Europa und zwei Produktionsstätten in Prag und Bukarest und hat sich zum Ziel gesetzt, Marktführer für Generika und rezeptfreie Medikamente zu werden, um den täglichen Gesundheitsbedarf der Menschen besser zu decken.



OTS: Zentiva newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132270 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132270.rss2



Pressekontakt: Ines WINDISCH Leiterin Corporate Affairs Zentiva-Gruppe Telefon: +420-601-341-444 U Kabelovny 130 - 102 37 Prag, Tschechische Republik Ines.windisch@zentiva.com



http://www.zentiva.com