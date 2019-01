Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Vivendi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Der Medienkonzern dürfte im vergangenen Jahr über seine sehr gut positionierte Tochter Universal Music Group (UMG) vom Megatrend Musik-Streaming profitiert haben, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine 2018er Prognose für das organische Wachstum von UMG./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-01-15/11:10

ISIN: FR0000127771