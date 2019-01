Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die ING-Aktie von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 12,00 auf 11,50 Euro gesenkt. Analyst Marcell Houben begründete sein neues Anlagevotum mit dem Hinweis, dass sich die ING-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten erheblich schwächer als der europäischen Bankenindex entwickelt habe. Allerdings habe er auch seine Gewinnprognosen für das niederländische Geldhaus der Jahre 2018 und 2019 etwas reduziert, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-01-15/11:10

ISIN: NL0011821202