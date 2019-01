Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Das neue Spiel kombiniert Simulations- und RPG-Elemente wie Heldenentwicklung, Strategie und Kampagnen, um alle Arten von Spielern anzusprechen



IGG, der Spieleverlag hinter dem berühmten Lords Mobile, hat sein neustes Release für den Mobil-Markt angekündigt: Mobile Royale. Schauplatz des Spiels ist Vollandia, eine fantastische Welt, die durch jahrhundertelange Kriege zerrüttet wurde und in der Spieler den Frieden wiederherstellen sollen und versuchen müssen, Herrscher des Königreichs zu werden. Das als kostenloser Download im Apple App Store und bei Googleplay erhältliche Spiel Mobile Royale ist benutzerfreundlich und ist eine hervorragende Möglichkeit, neue Freunde aus aller Welt in einem unendlichen Fantasy-MMORPG zu treffen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/807762/IGG_Mobile_Royale.jpg )



Mobile Royale ist ein Strategiespiel der dritten Generation, in dem Spieler exotische mystische Länder erkunden und sich in grandiose Schlachten (35 gegen 35) stürzen können, alles in topmoderner 3D-Grafik. Das neue Spiel kombiniert verschiedene Genres und mischt RPG, Strategie und Simulation. Jeder Spieler hat die Wahl, an einer bestimmten Kampagne teilzunehmen und sich mit den Clan-Kriegen vertraut zu machen. Durch das Entdecken alter Clan-Ruinen und das Angreifen und Besetzen von Clan-Festungen erlangen die Spieler Stärke und entwickeln einzigartige Fähigkeiten. Das Spiel verfügt über 10 Clans und 5 Völker: Menschen, Zwerge, Elfen, Bestien und Geister. Die besten Spieler werden Herrscher ihres eigenen Königreichs. Nur ein Spieler kann zum Heiligen Herrscher von Mobile Royale werden.



Die Spieler stehen vor der Herausforderung, die besten Strategien zu wählen, Entscheidungen zu treffen und die richtigen Taktiken im Kampf einzusetzen, um das Beste aus ihren individuell gestaltbaren Helden zu machen, die alle über eigene faszinierende Hintergrundgeschichte, besondere Animationen und gut ausgewogene, einzigartige Angriffsarten verfügen. Besondere In-Game-Features helfen dem Spieler, sein Territorium zu erweitern und die Welt mit einem Kriegsluftschiff und einem Händlerluftschiff zu erobern. Die Spieler können auch die Fähigkeiten des Guardian Dragon entwickeln und verbessern, der für sie kämpft, und außerdem verschiedene Monster jagen, um neue Materialien und eine bessere Ausrüstung zu erhalten.



Das Spiel erlaubt es Spielern, ihre eigene Stadt zu entwerfen und Gebäude zu platzieren, wo sie möchten, mit fünf einzigartigen Kulturen, um die architektonische Erscheinung des Spiels anzupassen, während sich die Stadt von der Steinzeit bis zur Moderne entwickelt.



"Wir freuen uns sehr über den Launch von Mobile Royale. Wer nach einer Herausforderung sucht und sich im Kampf beweisen möchte, für den ist dies das richtige Spiel", erklärte Enric Cabestany, General Manager Europe bei IGG. "Wir möchten, dass alle Spieler nach Vollandia ziehen und in den Genuss dieses fantastischen Mobile-Gaming-Erlebnisses kommen können."



Das Spiel kann ab sofort hier heruntergeladen werden:



Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igg.andr oid.mobileroyale



Apple: https://itunes.apple.com/app/id1442047697



Über IGG:



http://investor.igg.com/



Video:



https://www.youtube.com/watch?v=qyaIWQTDvjo



