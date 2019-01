London (ots/PRNewswire) -



QuantHouse bietet Komplettlösung für globales automatisiertes und systematisches Trading



QuantHouse (https://www.quanthouse.com/), der unabhängige globale Anbieter systematischer leistungsstarker Handelslösungen, einschließlich innovativer Marktinformationssysteme, Entwicklungstools und globaler Netzwerkinfrastruktur, gab heute bekannt, dass Quest Partners LLC ("Quest") den Anbieter ausgewählt hat, um die vielfältigen Anforderungen seiner automatisierten Händler zu erfüllen.



Quest spezialisiert sich auf forschungsorientiertes, quantitatives Multi-Asset-Trading und ist für den Handel mit komplexen, disziplinierten Strategien bekannt, die Volatilitätsänderungen an einer breiten Palette globaler Börsen nutzen. Ihre algorithmischen Trader sind an über 80 liquide Märkte angeschlossen, darunter Rohstoffe, Währungen, Aktienindex und festverzinsliche Anlagen. Um den Bedarf der Organisation nach qualitativ hochwertigen Daten und Technologien zu decken, hat sich Quest für QuantHouse entschieden, einen Quant-Space-Spezialisten mit maßgeschneiderten Dienstleistungen für modernes, globales, systematisches Trading.



ConsolidatedFEED (https://www.quanthouse.com/QuantFeedSolutions.html) nutzt die robuste Infrastruktur von QuantHouse und die unübertroffene Normalisierung, die zur Unterstützung der Lösungen mit extrem niedriger Latenz und zur Vereinfachung des Datenverbrauchs auf globalen Märkten verwendet wird. QuantHouse führt die Normalisierung, Aktualisierung und Wartung an der Quelle durch, verbreitet Daten in einem proprietären Protokoll über das vollständig belastbare QuantLINK-Glasfasernetzwerk und stellt über 140 Feeds über eine einzige API bereit, die über dedizierte regionale Hubs überall auf der Welt verfügbar ist. Darüber hinaus verwaltet QuantHouse Konnektivitäts- und Hosting-Services in Finanz-Rechenzentren weltweit. Dies ermöglicht Quest, als Teil eines Fully Managed Service eine Verbindung zu Brokern, Ausführungsplätzen und anderen Technologieanbietern über gehostete QuantHouse-Server herzustellen.



Salloum AbouSaleh, Managing Director von Americas, QuantHouse, sagte: "Quest ist ein sehr erfolgreicher systematischer Assetmanager, und wir freuen uns, ausgewählt worden zu sein, um einige der wichtigsten Kernhandelsanforderungen von Quest zu erfüllen. QuantHouse wird zu einem One-Stop-Shop für Quant Funds. Das Unternehmen bietet erstklassigen Brokern, Anbietern von Algo-Ausführung, Cloud-Service-Providern und Fonds-Admins Marktzugangsdaten, historische Marktdaten und Echtzeit-Marktdaten, Hosting und Konnektivität für die Auftragsabwicklung sowie die Bereitstellung zusätzlicher Dienstleistungen über unseren API-Ökosystem-Store. Unsere Vorschläge wurden entwickelt, um das Wachstum einer Multi-Asset-Buy-Side zu unterstützen, egal ob globale Makro-Fonds, Assetmanager oder Hedgefonds."



Informationen zu QuantHouse



QuantHouse wurde 2005 gegründet und unterstützt Hedge-Fonds, Market-Maker, Broker und Handelsplätze bei der Erzielung einer optimalen Handelsleistung, der Entwicklung von Handelsstrategien, der Erfüllung von behördlichen Auflagen, dem Testen bestehender und neuer Handelsinfrastruktur-Tools und bei der Rationalisierung der Betriebskosten. Dies wird ermöglicht durch die globale Handelsinfrastruktur von QuantHouse, zu der QuantFeed, QuantFactory und QuantLink gehören, die alle über offene APIs zugänglich sind.



Weitere Informationen erhalten Sie unter quanthouse.com (https://www.quanthouse.com/).



