Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Aktuelle Marktdaten zum Online-Handel mit Lebensmitteln in China deuteten darauf hin, dass sich die Preise dort auf vergleichbarer Basis schwach entwickelten, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Danone gehöre weiter zu den dominierenden Marktteilnehmern, Reckitt Benckiser und Nestle holten aber mit besserem Schwung auf./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-01-15/11:12

ISIN: GB00B24CGK77