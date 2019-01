Wien (www.aktiencheck.de) - Das Ereignis des heutigen Tages ist die Abstimmung über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Frage sei nicht, ob May die Abstimmung verlieren werde, sondern wie groß ihre Niederlage ausfalle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...