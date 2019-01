Zürich (ots) - Die digitale Aufholjagd hat begonnen: Stärker denn

je treiben Behörden in Deutschland aktuell eGovernment-Projekte

voran. Das verspricht einen besseren Service für Bürgerinnen und

Bürger sowie effizientere Abläufe. Die Rahmenbedingungen für

Digitalisierungsvorhaben sind auch angesichts sprudelnder

Steuereinnahmen günstig. Sie bieten Spielraum für Investitionen in

die Modernisierung der Verwaltung, was in vielen vorbildlichen

Projekten bereits umgesetzt wird. Diese Projekte sichtbar zu machen,

ist ein wesentliches Ziel des eGovernment-Wettbewerbs der

Unternehmensberatung BearingPoint und des Technologieanbieters Cisco.

Dieser startet nun in die 18. Runde.



Bis zum Bewerbungsschluss am 5. März 2019 sind öffentliche

Organisationen aus Bund, Ländern und Gemeinden sowie

Sozialversicherungsträger und Institutionen des Gesundheitswesens

dazu aufgerufen, ihre Konzepte und Projekte zur

Verwaltungsmodernisierung einzureichen. Aus allen Bewerbungen

ermittelt ein unabhängiger Expertenstab pro Kategorie drei

Finalisten. Diese erhalten die Möglichkeit, ihre Projekte am 9. und

10. April 2019 auf den Finalistentagen und anschliessend auf der

Webseite des Wettbewerbs zu präsentieren. Die feierliche

Preisverleihung findet auf dem Zukunftskongress "Staat und

Verwaltung" im Mai 2019 in Berlin statt. Die Teilnahmeunterlagen

liegen unter http://www.egovernment-wettbewerb.de zum Download

bereit.



"Offenheit für neue Ideen und Ansätze von aussen sowie der Wille,

Innovationen von innen heraus voranzutreiben sind wichtige

Voraussetzungen, um das Potential der Digitalisierung vollumfänglich

nutzen zu können. Mit diesem Wettbewerb wollen wir dies fordern und

fördern", so Pompeo D'Ingiandi, Partner und Leiter Public Services

bei BearingPoint Schweiz zu den Beweggründen für die Ausrichtung.



Jon Abele, Partner und Leiter Public Services bei BearingPoint in

Deutschland, ergänzt: "Mit dem Wettbewerb fördern wir den

ressortübergreifenden Austausch zu Good und Best Practices, damit

engagierte Verwaltungsmodernisierer von den Erfahrungen anderer

Organisationen profitieren können. Der eGovernment-Wettbewerb ist

zugleich Leistungsschau und Ideenschmiede für

Modernisierungsvorhaben".



Jonas Rahe, Sales Executive bei Cisco Deutschland, ergänzt: "Der

eGovernment-Wettbewerb gilt als anerkannter Gradmesser und

Boost-Faktor für eGovernment-Aktivitäten in Deutschland, Österreich

und der Schweiz. Die Auszeichnung als Finalist oder Gewinner erfüllt

die Projektteams mit Stolz und neuer Motivation für anstehende

Modernisierungsvorhaben."



Nutzerinnen und Nutzer im Vordergrund



Online-Dienstleistungen der Verwaltung sind nur erfolgreich, wenn

sie für ihre Nutzer gestaltet sind. Der Wettbewerb legt daher den

Fokus auf Projekte mit hoher Nutzer- und Nutzenorientierung. Mit der

Unterteilung der Digitalisierungsprojekte in die Bereiche "Bund und

Länder bzw. Kantone" sowie "Städte und Regionen" berücksichtigen die

Ausrichter die unterschiedlichen Rahmenbedingen der einzelnen

Verwaltungsebenen. Die Kategorie "Bestes Digitalisierungsprojekt in

Bund und Ländern bzw. Kantone" fokussiert sich auf aussergewöhnliche

Ansätze zur Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere auf

eGovernment-Lösungen. Die Kategorie "Bestes Digitalisierungsprojekt

in Städten und Regionen" zielt darauf ab, das digitale Angebot einer

Stadt oder Region zu bewerten, hierzu gehören insbesondere Smart

City-Ansätze.



Zum breiten Themenspektrum des eGovernment-Wettbewerbs zählen

Ideen wie der Einsatz von Robotics und Künstlicher Intelligenz bei

Verwaltungsvorgängen, die Nutzung der Chancen durch das Internet der

Dinge, die Schaffung leistungsfähiger und sicherer IT-Architekturen

ebenso wie Prozessveränderungen, Programme zur Gewinnung

qualifizierten Personals, Schulung der Mitarbeiter,

Veränderungsmanagement und intensivere Kooperationen zwischen den

Behörden.



"Von modernen Verwaltungsangeboten sollen vor allem die

Bürgerinnen und Bürger profitieren und dadurch Spass an der Nutzung

von Online-Dienstleistungen haben. Der eGovernment-Wettbewerb macht

das unermüdliche Engagement und das kreative Potential von Bundes-,

Landes- bzw. Kantons- und Kommunal- bzw. Gemeindebehörden für die

Verwaltungsmodernisierung sichtbar. Er sucht Vorreiter und Visionäre,

die Lust auf Neues haben und darauf, sich mit den Besten der Branche

auszutauschen. So können wir den drängenden Herausforderungen des

digitalen Wandels begegnen", kommentiert Bundesminister Helge Braun,

Schirmherr des eGovernment-Wettbewerbs.



