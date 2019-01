Die Schweizer Großbank UBS hat Engie nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13,20 auf 15 Euro angehoben. Die Rückschlagsgefahren wegen des Nukleargeschäfts seien in den Papieren des Energiekonzerns eingepreist, mögliche Impulse durch Erneuerbare Energien jedoch nicht, argumentierte Analyst Aymeric Parodi in einer am Dienstag vorliegenden Studie für eine nun ausgesprochene Kaufempfehlung. Er sieht bei der Aktie in diesem Jahr die Chance auf eine rund 20-prozentige Rendite./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-15/11:16

ISIN: FR0010208488