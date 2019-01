Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" belassen. Aktuelle Daten zum Kaufverhalten der US-Verbraucher zeigten einen starken Trend bei der Schuhhandelskette Foot Locker und dem Sportartikelkonzern Nike, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei Puma habe das Ausgabenwachstum im vierten Quartal die Rückkehr in den positiven Bereich geschafft./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-01-15/11:17

ISIN: DE0006969603