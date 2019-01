Die Deutsche Bank hat Hapag-Lloyd von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 26 Euro gesenkt. In der neuen Einstufung spiegele sich die Unsicherheit hinsichtlich des Containergeschäfts in diesem Jahr wider, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Belastung für die Branche der Reeder gehe von höheren Bunkerkosten als Ergebnis der neuen Schwefelobergrenzen aus. /mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 03:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-01-15/11:17

ISIN: DE000HLAG475