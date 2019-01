Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen. Die Kennziffern des Mobilfunkkonzerns könnten den Markt enttäuschen, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Serviceerlöse erwartet der Experte 0,7 Prozent niedriger. Potenziellen Anlegern empfiehlt er unter anderem auch wegen des drohenden Einstiegs von United Internet in die Versteigerung der deutschen 5G-Mobilfunkfrequenzen mit einem Investment bei Vodafone bis zum Frühjahr zu warten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 02:02 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-15/11:18

ISIN: GB00BH4HKS39