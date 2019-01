Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LafargeHolcim auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Die Jahreszahlen des Baustoffkonzerns am 7. März dürften die im dritten Quartal verzeichneten Verbesserungen fortschreiben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Damit stünden die Zeichen für die weitere Ergebnisse in diesem Jahr gut./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-01-15/11:19

ISIN: CH0012214059