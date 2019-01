Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Bei dem Pharmakonzern sollte sich die Wachstumswende, die sich im dritten Quartal abgezeichnet hat, im vierten vierten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Tim Race in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Der Umsatz dürfte um drei Prozent gewachsen sein, der Gewinn je Aktie um sechs Prozent./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

