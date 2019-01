Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Saint-Gobain von 43 auf 41,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die günstige Preisentwicklung für den Baustoffkonzern sollte sich im vierten Quartal fortgesetzt haben, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Dienstag vorliegenden Prognose. Nach der schwachen Kursentwicklung im vergangenen Jahr weise die Aktie einen Bewertungsabschlag von 20 Prozent zum Sektor auf und sei daher aussichtsreich./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 05:42 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-01-15/11:23

ISIN: FR0000125007