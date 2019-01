Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG nach vorsichtigeren Aussagen zur Gewinnentwicklung von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 30 Euro belassen. Die zuletzt unsicheren Kapitalmärkte machten den Ausblick der Beteiligungsgesellschaft auf das Geschäftsjahr 2018/19 risikoreicher, schrieb Analyst Bérénice Lacroix in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb könnte es zu einer weiteren Senkung des Gewinnziels kommen./edh/ag

