Die Schweizer Reederei Scylla AG gilt seit 1973 als "Pionier der Flusskreuzfahrt" und hat sich mit dem Bau innovativer Schiffe nicht nur im Charter-Geschäft erfolgreich einen Namen gemacht. 2018 gründete das Familienunternehmen mit VIVA Cruises einen eigenen Flussreiseveranstalter - und baut jetzt mit dem Kauf der BREMEN von Hapag-Lloyd Cruises ein weiteres Standbein auf.



Insgesamt gehören Scylla derzeit 31 Flusskreuzfahrtschiffe, auf denen jeweils bis zu 220 Gäste Platz finden. Arno Reitsma: "Wir möchten unsere über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung aus dem Flussbereich auf einem Hochseeschiff mit vergleichbarer Gästeanzahl einsetzten. Dafür eignet sich die BREMEN perfekt. Auch unsere nautische und technische Kompetenz kommt hier zum Tragen. Darüber hinaus können wir so unseren bestehenden Kunden Neues in geschätzter Scylla-Qualität bieten und unseren Kundenstamm erweitern." Die Schiffsübergabe wird im Mai 2021 stattfinden.



