AARHUS (IT-Times) - Der dänische Hersteller von Windkraftturbinen Vestas Wind Systems A/S hat zum Jahresbeginn gleich mehrere Großaufträge für Turbinen aus China, Indien und Taiwan erhalten. Am 1. Januar meldete Vestas Wind einen 18 MW Engineering, Procurement and Construction (EPC) - Auftrag aus Taiwan...

