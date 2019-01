München (ots) -



"Die Geissens" mit 7,3 % MA (14-49 Jahre) und 12,0 % (14-29 Jahre)



- RTL II-Tagesmarktanteil von 5,1 % MA



Am gestrigen Montagabend holte eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" die stärksten Quoten seit April 2016 bei RTL II. In der Zielgruppe der 14-49-Jährigen wurden starke 7,3 % MA erzielt, bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) herausragende 12,0 % MA. Die Abenteuer der Familie im Schneeparadies Obertauern und in der Modemetropole Paris verfolgten bis zu 1,21 Mio. Zuschauer gesamt.



Neue Folgen aus dem aufregenden Leben von Carmen, Robert, Shania und Davina Geiss sind immer montags, um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 5,1 % MA (14-49 Jahre).



