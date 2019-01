Vällingby (ots) - Aufgrund der hohen Nachfrage können interessierte Anleger eine der voraussichtlich lukrativsten Aktien der vergangenen zehn Jahre in Schweden schon früher als geplant kaufen beziehungsweise zeichnen. Der eigentlich erst für Ende 2019 geplante Börsengang von Investfinans wird nämlich auf das zweite Quartal vorgezogen.



Die Bookbuilding-Spanne für die Aktien liegt zwischen 8,70 und 9,20 Euro. Analysten gehen allerdings davon aus, dass das Wertpapier nach dem Börsengang mittelfristig auf einen Kurs zwischen 15 und 19 Euro steigen könnte, sodass Anleger gute Gewinne erzielen könnten. Im vergangenen Jahr (2018) wurden bereits 37 Millionen Aktien gezeichnet. Investfinans erwartet in diesem Jahr seinen bisherigen Höhepunkt, was den Geschäftserfolg angeht.



Durch die Kapitalerhöhung wurden bereits vor dem Börsengang weitere 40 Millionen Euro auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr zahlte Investfinans seinen Aktionären eine durchschnittliche Dividende in Höhe von 3,9 Prozent. Neben der garantierten Dividendenzahlung sind es auch die Barreserven, die von Anlegern sehr positiv bewertet werden. Darüber hinaus hat Investfinans zu Jahresbeginn in London eine Filiale mit 80 Festangestellten eröffnet. Dies ist ebenfalls ein Beleg für den Erfolg des Unternehmens.



Investfinans hat seinen Hauptsitz in Stockholm und ist eines der führenden Investment-Unternehmen im gesamten skandinavischen Raum. Hauptsächlich ist Investfinans in den Segmenten Immobilienberatung, Projektentwicklung, Transaktionsmanagement sowie Factoring tätig. Zu den Kunden zählen sowohl private als auch institutionelle Anleger, Investoren, Projektentwickler und Bauträger.



Pressekontakt: Investfinans AB SÖDERBERGA GÅRDSVÄG 2 162 52 VÄLLINGBY www.investfinansab.eu media@investfinansab.eu Per Anders Telefon: 0046 840839101