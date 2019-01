Köln (ots) -



- 150.276 Neuwagen-Zulassungen der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in 2018 - Steigerung um 0,7 Prozent gegenüber 2017 in einem herausfordernden Marktumfeld - Gesamtmarktanteil von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bei 4,0 Prozent in Deutschland - Unverändert starke Position bei leichten Nutzfahrzeugen: 7,9 Prozent Marktanteil - Deutliches Wachstum bei Free2Move Lease und Ausbau der maßgeschneiderten Dienstleistungen für Firmenfuhrparks



Die Peugeot Citroën Deutschland GmbH (PCD) konnte sich 2018 in einem anspruchsvollen Marktumfeld behaupten und ihre Zulassungen weiter steigern. Die Pkw-Neuzulassungen der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles beliefen sich auf 127.192 Einheiten. Bei den leichten Nutzfahrzeugen konnte mit 23.084 verkaufte Einheiten ein Plus von 4,0 Prozent erzielt werden. Damit lag das Wachstum der drei französischen Marken in Deutschland über dem Niveau des Gesamtmarktes.



Für die guten Ergebnisse im Pkw-Bereich sorgten insbesondere die zahlreichen neuen Modelle wie der Peugeot 3008, der Citroën C3 Aircross und der DS 7 CROSSBACK. Im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge brachte die IAA in Hannover zusätzliche Impulse. Die bedeutende Auszeichnung "International Van of the Year 2019" für die neuen Modelle Peugeot Partner und Citroën Berlingo Kastenwagen sowie die Schwestermodelle von Opel und Vauxhall bestätigt die Kompetenz der Groupe PSA als führender Anbieter von leichten Nutzfahrzeugen in Europa.



Auch die Business Unit Free2Move Lease der Konzernmarke Free2Move zeigte im Jahr 2018 eine sehr positive Entwicklung.



Peugeot steigerte Verkäufe im Handel um 18 Prozent



Für das Jahr 2018 zieht Peugeot eine positive Bilanz: Insgesamt wurden 79.844 Neuwagen der französischen Automarke in Deutschland registriert, was einen Marktanteil von 2,1 Prozent ausmacht und sich somit am Vorjahresergebnis orientiert. Das Wachstum über den Handel konnte dabei um 18 Prozent gegenüber 2017 gesteigert werden. Bei den Neuzulassungen kamen insgesamt 11.607 Automobile aus dem Segment der Nutzfahrzeuge. Dies entspricht einem Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einem Marktanteil von 4,0 Prozent. Im Bereich der Personenfahrzeuge erzielte Peugeot 68.237 Verkäufe, dies entspricht einem Marktanteil von 2,0 Prozent.



Steffen Raschig, Geschäftsführer Peugeot Deutschland, zeigt sich zufrieden: "2018 war eine echte Herausforderung für uns, aber wir haben es gemeinsam mit unseren Partnern im Handel und Service geschafft, den Marktanteil zu bestätigen. Unser primäres Ziel war es, den Handel zu stärken und damit den Fokus auch wieder auf das Privatkundengeschäft zu legen. Mit einem Plus von 18 Prozent konnten wir ein sehr positives Wachstum im Handel verzeichnen. 2019 wollen wir diese gute Ausgangsposition nutzen, um unsere Position im Markt weiter auszubauen."



Starke Werte im Jahr 2018: Beim Verkauf der Personenwagen erreichte Peugeot von Januar bis Dezember 2018 durchweg stabile Zahlen. Der erfolgreichste Monat war dabei der März mit 7.092 verkauften Fahrzeugen, was einem Plus von 8,1 Prozent zum Vorjahreszeitraum entspricht. Den höchsten Marktanteil im Segment Pkw verzeichnete der französische Autobauer im September mit 2,6 Prozent. Im Vergleich zu 2017 stiegen für Peugeot die Zulassungen am stärksten im Februar. Hier legte die Löwenmarke gleich um 44,1 Prozent zu.



Citroën setzt Wachstum fort



Citroën setzte im Jahr 2018 den positiven Trend aus dem Vorjahr fort: Mit insgesamt 66.700 Zulassungen (Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge) erzielte die Marke im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 4,0 Prozent. Damit entwickelte sich Citroën deutlich stärker als der um 0,3 Prozent gestiegene Gesamtmarkt und erzielte einen Marktanteil von 1,8 Prozent.



Im Bereich der Personenkraftwagen setzte Citroën im vergangenen Jahr 55.223 Einheiten ab, was einem Plus von 4,7 Prozent und einem Marktanteil von 1,6 Prozent entspricht. Verantwortlich für das Wachstum war eine deutliche Steigerung der Auftragseingänge, und dies vor allem beim Citroën C3 (11.983 Bestellungen) und beim Compact SUV C3 Aircross (9.027 Bestellungen), die im Januar beziehungsweise November 2017 eingeführt wurden.



Bei den leichten Nutzfahrzeugen erzielte die Marke mit dem Doppelwinkel mit 11.477 Zulassungen eine Volumensteigerung bei einem Marktanteil von 3,9 Prozent.



Für 2019 stehen die Zeichen für Citroën in Deutschland weiterhin auf Wachstum. Neben Citroën C3 und C3 Aircross werden vor allem zwei weitere Baureihen einen erheblichen Beitrag dazu leisten: zum einen der im vergangenen Herbst als Pkw und Nutzfahrzeug eingeführte und grundlegend erneuerte Bestseller Citroën Berlingo, und zum anderen der neue SUV Citroën C5 Aircross, der Anfang Februar seine Premiere feiert.



"Wir haben starke Produkte, engagierte Partner und das Vertrauen in unsere Produkte steigt kontinuierlich. Vor allem der Citroën C3 und der C3 Aircross waren bei unseren Kunden in 2018 sehr gefragt, aber auch der neue C4 Cactus verzeichnete bei den Auftragseingängen eine Steigerung von 17 Prozent. Mit dem Citroën C3 Aircross sind wir in ein für uns ganz neues Segment, das der Kompakt-SUV, vorgestoßen. Über 9.000 Bestellungen zeigen, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Dies wollen wir in diesem Jahr mit dem neuen Citroën C5 Aircross, unserem 'Comfort Class SUV' fortsetzen", so Peter Wilkenhöner, Direktor Vertrieb Citroën Deutschland GmbH.



DS Automobiles erhöht Neuzulassungen um rund 13 Prozent



Mit dem DS 7 CROSSBACK präsentierte DS Automobiles in 2018 das erste Modell der zweiten Generation. Im März rollte der Premium-SUV in die bundesweiten DS Salons und Stores und fungierte damit als Wachstumstreiber für 2018. Insgesamt registrierte DS Automobiles 3.732 Neuzulassungen - eine deutliche Steigerung um 12,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 40 Prozent der Neuzulassungen fielen dabei auf den DS 7 CROSSBACK. Kunden wählten bei ihrer Bestellung insbesondere die höchste Ausstattungslinie.



Darüber hinaus lag der Fokus in 2018 auf dem Ausbau des bundesweiten DS Handelsnetzes. Die Eröffnung weiterer DS Standorte wird auch in diesem Jahr konsequent vorangetrieben. Zudem steht mit dem DS 3 CROSSBACK das zweite Modell der neuen Generation bereits in den Startlöchern. Die Markteinführung des neuen Kompakt-SUV ist für April 2019 geplant - drei Benzinmotoren werden zum Start angeboten. Ende des Jahres wird der DS 3 CROSSBACK zudem als leistungsstarke, rein elektrisch angetriebene Version folgen. Gemeinsam mit dem Plug-in-Hybrid DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, der bereits im Herbst 2019 auf den Markt kommt, verkörpert der vollelektrische DS 3 CROSSBACK die Elektrifizierungsstrategie der Premium-Marke.



Patrick Dinger, Managing Director DS Automobiles in Deutschland: "Die Markteinführung des DS 7 CROSSBACK war ein Meilenstein für DS Automobiles. Wir konnten viele Kunden von unserem Know-how überzeugen und eine deutliche Steigerung bei den Neuzulassungen erreichen. Diesen Weg gilt es 2019 konsequent zu verfolgen. Zudem werden wir mit der Einführung des Kompakt-SUV DS 3 CROSSBACK in neue Volumensegmente vorstoßen, was die Performance von DS Automobiles nochmals stark beflügeln wird."



Starke Entwicklung von Free2Move Lease



Free2Move Lease - eine eigenständige Business Unit der Groupe PSA, die in 2016 in Zusammenarbeit mit der PSA Bank Deutschland gegründet wurde und seit Mitte 2018 die Angebote und Services gemeinsam mit der Opel Bank Deutschland GmbH nun auch auf die Opel-Organisation ausgedehnt hat - verbuchte Im Geschäftsjahr 2018 herausragende Erfolge: 14.776 zugelassene Leasing-Fahrzeuge über alle Marken bedeuten eine Steigerung von 36 Prozent gegenüber 2017. Besonders erfreulich: Die B2B-Penetration konnte um 5,9 Prozentpunkte auf 19,4 Prozent gesteigert werden.



Free2Move Lease setzt den Schwerpunkt auf das gewerbliche Kilometer-Leasing und richtet sich sowohl an gewerbliche Einzelabnehmer als auch an Flottenkunden. Neben dem Geschäftswachstum stand 2018 der Ausbau der maßgeschneiderten Dienstleistungen für Firmenfuhrparks im Fokus. Mit Free2Move Connect Fleet startete ein neuer Service, der auf Basis von in Echtzeit aus dem Fahrzeug übermittelten Daten wertvolle Unterstützung bei der effizienten und ökonomischen Gestaltung des Flottenmanagements bietet. Im Dezember erweiterte Free2Move das Serviceangebot mit der TOTAL CARD Tankkarte Premium Plus um eine weitere Tankkarte - ein weiterer Schritt in Richtung Full-Service-Leasing.



Rasmus Reuter, Geschäftsführer der Peugeot Citroën Deutschland GmbH: "PCD blickt auf ein erfreuliches Jahr 2018 zurück. Wir konnten uns in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten und weiterentwickeln - die Zahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern und dem engagierten Handel für diese starke Teamleistung. In 2019 werden wir mit den anstehenden Produktereignissen sowie der Erweiterung unserer Angebote im Vertrieb und im Service neue Akzente setzen und unsere ehrgeizigen Ziele weiterverfolgen."



