Gütersloh (ots) - TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, hat mit der Initiative ZukunftMittelstand ein Angebot speziell für mittelständische Unternehmen entwickelt, das ganzheitliche Beratung, Markenführung, Digitalisierungsstrategien und Analysen des internen Workflows umfasst und dabei auf innovative Technologien von Microsoft setzt. Das angestrebte Ziel rund um die Marketingkommunikation für mittelständische Unternehmen: Die Komplexität deutlich zu reduzieren.



TERRITORY unterstützt seine Kunden mit umfangreichen Strategie-, Content und Kreativkenntnissen und setzt bei der Implementierung von Marketingprojekten auf Lösungen, die auf Microsoft Azure Cloud- und KI-Diensten basieren. Diese decken vier Bereiche rund um Markenführung, interne/externe Kommunikation und CRM ab:



1. Die "Multi-Channel Digital Optimization"-Lösung nutzt den Azure Custom Decision Service, um Algorithmus-basiert zu entscheiden, welcher personalisierte Content über welche Plattform an welche Zielgruppe ausgespielt wird. Der Microsoft-Service lässt sich mit nur wenigen Zeilen Code in jede Website oder App einbinden und arbeitet unabhängig vom Betriebssystem der Nutzer.



2. Speziell für Video-Inhalte, zunehmend häufiger eingesetzt bei Mittelständlern, gibt es die Lösung "Smart Content Discovery" basierend auf Microsoft Video Indexer: Das Tool scannt und analysiert mittels künstlicher Intelligenz Bewegtbild-Inhalte, verschlagwortet diese und ermöglicht damit einerseits die bessere Zuordnung von Inhalten und Zielgruppen, andererseits die optimale Platzierung von Werbung in Bewegtbild-Inhalten.



3. Auch der "Q&A-Bot" (Azure QnA Maker) basiert auf künstlicher Intelligenz und ermöglicht den TERRITORY-Kunden den Zugriff auf modernste Bot-Technologie für Kunden-Kommunikation und Intranet-Lösungen. Der Bot gewährleistet eine einfache, natürliche und schnelle Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen bei Standardproblemen. Serviceanfragen werden in Echtzeit beantwortet, der Kunde erhält im Dialog mit der Marke eine ganz neue Erfahrung.



4. Das Angebot wird durch "Wundermailing", eine Lösung von pmOne Analytics, die individuelle Kundenansprache über verschiedene Messenger- und Mail-Services ermöglicht, komplettiert. Der Algorithmus sagt Kundenverhalten voraus und personalisiert Kampagnen auf Basis eines großen Datenpools. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch sehr effektiv.



Federführend für das Projekt bei TERRITORY ist die Gütersloher Einheit mit ihrem Geschäftsführer Stefan Postler. Seit 30 Jahren beraten er und sein Team mittelständische Kunden wie Georgsmarienhütte, Fritsch, Haribo und Makita in Fragen der Markenpositionierung, Content-Strategie- und Umsetzung sowie der Digitalisierung. "Der Mittelstand ist Basis und Motor der deutschen Wirtschaft. Wir wollen ihm noch mehr Schubkraft geben. Für das digitale Zeitalter haben wir deshalb ungewöhnlich breite und tiefe Kommunikationslösungen entwickelt, die Unternehmen einen zukunftsweisenden und effizienten Kundendialog ermöglichen. Mit Microsoft haben wir hierfür den perfekten Partner gefunden, um Content-Infrastruktur und Technologie zu einer Leistung zu verbinden", sagt Stefan Postler.



"Die Lösungen von TERRITORY auf Basis von Microsoft Azure bieten mittelständischen Kunden ausbaubare und skalierbare Lösungen für das digitale Marketing", erklärt Rainer Kellerhals, Industry Lead Media & Entertainment EMEA bei Microsoft. "Damit kann der Mittelstand moderne Marketing-Ansätze einfach und mit messbarem Erfolg umsetzen."



