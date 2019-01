Paris (ots/PRNewswire) -



Was wagt das moderne Mädchen mit Geschmack in der heutigen Welt voll schonungsloser Heuchelei? Instinktiv findet sie eine überraschende Wendung und inszeniert eine Aufstand gegen das Alltägliche. Auftritt - genau rechtzeitig - von Miu Miu Twist, einer Kollision von klassischen und unerwarteten Inhaltsstoffen, die sowohl Enthusiasmus als auch Erfahrenheit versprühen und beweisen, dass die beiden einander nicht ausschließen. Unverschämt mild und luftig ohne Oberflächlichkeit, geht Miu Miu Twist über den Lauf von Zeit, Raum und Status hinaus.



Durch einen alchemistischen Prozess, in dem sich vertraute Bestandteile verbinden, um rauschhafte Empfindungen zu erschaffen, ist der Effekt von Miu Miu Twist unmöglich vollständig zu entschlüsseln. Sein Widerstand gegen einfache Interpretation ist ein Kennzeichen der Designerin und kreativen Vordenkerin, Miuccia Prada. Bei ihrer Zusammenarbeit, um die zweite heldenhafte Rezeptur für Miu Miu Parfums zu kreieren, halten sich Miuccia Prada und Parfumeurin Daniela Andrier an das Temperament des Miu Miu-Mädchens - bescheiden klug, ist sie vielmehr verträumt als gelangweilt - und injizieren es mit einer überraschend neuen Energie. Tiefsinnig doch unbeschwert, züchtig und trotzdem erregend, versprüht Miu Miu Twist hypnotisierendes Schillern. Es beginnt mit einem selbstbewussten Funkeln von Bergamotte und Apfelblüte, das sich in einer vollen Basis von Zedernholz und einem exklusiven, neuen Akkord auflöst: Pink Amber, eine Erfindung Daniela Andriers, überlagert in einer holzigen Note, die an Karamellzucker, klare Luft, oder an ein melodisches Lachen inmitten einer vornehmen Veranstaltung, erinnert.



Der Flakon von Miu Miu Twist ist eine kontrastreiche Interpretation des für die Marke so unverkennbaren Matelassé. Die neue Perspektive des Designs auf einen klassischen Vintage-Parfumflakon kombiniert theatralische Markenzeichen moderner Kunst mit der extravaganten Eleganz von Boudoir-Accessoires, gesichert durch ein goldenes Miu Miu-Band unter dem Flakonverschluss. Ein opulent besetzter Glassockel verleiht den geschliffenen Kanten und überhöhten Proportionen Gewicht. Das Ergebnis ist ein zeitloser, unverblümter Glamour, zugleich selbstbewusst und bescheiden - in anderen Worten, durch und durch Miu Miu.



Die Kampagne zu Miu Miu Twist zeigt Miuse Elle Fanning, frisch von ihrem Auftritt am Laufsteg als Model für die Miu Miu FW18 Kollektion. Ein Kurzfilm des Künstlerkollektivs CANADE folgt der hektischen Routine des Filmstars durch verschiedene Rollen und hinter die Kulissen. Hier, in filmischen Portraits, fotografiert von Mert & Marcus, übernimmt Elle die Hauptrolle in einer Serie ausgefallener Darstellungen. Während sie zwischen verschiedensten Studios und Charakteren pendelt, amüsiert sie sich mit Wortspielen, indem sie jede Requisite, jedes Kostüm und jedes Set in etwas mit Miu ummünzt: Miusik, Miutant, Miustache. An der Spitze so vieler fiktiver Geschichten zu stehen könnte destabilisieren, aber selbst in der extremsten Fantasie kann Elle ihre eigene Identität sichtbar machen. Ihre absurde Suche ist eine Serie kosmischer (und komischer) Plot Twists, die mit dem Wesen von Miu Miu einhergehen.



