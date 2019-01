Aurora Cannabis möchte etwa 175 Millionen kanadische Dollar für die nicht-börsennotierte Whistler Medical Marijuana (der erste lizensierte Hersteller mit Bio-Zertifizierung in Kanada) zahlen und damit die vorwiegend auf medizinisches Marihuana spezialisierte Firma vollständig übernehmen. Der Aktienkurs von Aurora (WKN: A12GS7) zieht kräftig nach oben.

Das Angebot von Whistler Medical Marijuana, die aus dem gleichnamigen Olympia-Dorf von 2010 (Vancouver) stammen, wird sowohl Auroras medizinisches wie auch das Portfolio für den "adult use" stärken. Der Markt feiert die Übernahme, ganz nach dem Motto: Endlich mal ein Unternehmen aus dem Cannabisbereich, das nicht horrende Summen verbrennt. Whistler ist bekannt für seine hochpreisigen Produkte und gilt als der Premiumanbieter auf dem kanadischen Bio-Cannabismarkt schlechthin.

Markt feiert Whistler-Übernahme - Cannabisproduktion 'in the name of love"?

Nach Aurora-Angaben verkauft Whistler seine Produkte auf dem kanadischen Markt für medizinisches Marihuana durchschnittlich "50 Prozent über den Preisen der Konkurrenz".

Whistler setzt auf qualitativ hochwertige und entsprechend hochpreisige Produkte und hebt sich damit von Wettbewerbern ab. Besondere Erwähnung erfährt der preisgekrönte ...

