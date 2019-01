Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Häufung schwacher Konjunkturdaten und die erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten machen es unwahrscheinlich, dass die EZB die Leitzinsen noch in diesem Jahr anheben wird, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten würden daher für die nähere Zukunft nur wenig Potenzial für einen Anstieg der Renditen in den kurzen und mittleren Laufzeitbereichen sehen. Gleichzeitig würden sie eine leichte Versteilerung der Bundkurve erwarten. Zwar dürften die globalen Handelskonflikte, der bevorstehende Brexit und der noch nicht ausgestandene Haushaltsstreit mit der italienischen Regierung vorerst weiterhin für Unsicherheit sorgen. Mit der Zeit sollte sich jedoch herausstellen, dass sich der wirtschaftliche Aufschwung im Euroraum dennoch fortsetze. Die Flucht in Qualität sollte daraufhin nachlassen und mittelfristig zu erwartende Leitzinserhöhungen wieder etwas stärker ins Blickfeld geraten. ...

