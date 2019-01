Basel (www.anleihencheck.de) - Die Weltwirtschaft startet in eine Spätphase des Konjunkturzyklus und das globale Wachstum dürfte sich in diesem Jahr weiter abschwächen, so die Analysten der Bank J. Safra Sarasin AG.2019 könnte sich als eine Geschichte in zwei Kapiteln erweisen, mit einer weiter nachlassenden Wachstumsdynamik in der ersten Jahreshälfte, als Spiegel einer weltweit geringeren Liquidität und einer schwächeren chinesischen Binnennachfrage. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte dürfte das weltweite Wirtschaftswachstum etwas an Fahrt aufnehmen, nachdem Chinas gelockerte Politik Wirkung zeige und die Auswirkungen der jüngst gestrafften internationalen Finanzmarktbedingungen etwas moderater ausfallen würden. ...

