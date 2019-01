Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Aurora Cannabis, Nordex, Vestas, Citigroup, Deutsche Bank, Netflix, BYD und Tesla. Die Cannabis-Branche hat sich im neuen Jahr eindrucksvoll zurückgemeldet. Geraucht wird eben doch immer. Aurora Cannabis hat zudem einen Produzenten von medizinischem Cannabis übernommen. Die Aktie hat vom aktuellen Niveau aus noch viel Luft nach oben. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die deutlich verbesserte Situation bei den beiden Windturbinen-Spezialisten Nordex und Vestas, um die guten Zahlen der Citigroup und die Sogwirkung auf die Deutsche Bank, um die in Kürze anstehenden Zahlen von Netflix und um die Frage, ob BYD und Tesla der Konkurrenz auch 2019 weiter davonfahren können. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.