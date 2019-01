Das Unternehmen ActPro Co., Ltd, hat in lediglich 2,5 Jahren rund 400 Stück seiner SMART-EXCHANGE-Maschinen für automatische Geldwechselgeschäfte installiert, mit denen in Japan 12 Fremdwährungen umgetauscht werden können.

Diese in Japan hergestellten Maschinen für automatische Geldwechselgeschäfte sind weltweit die besten und können über ein benutzerfreundliches Bildschirmtastfeld bedient werden, sodass menschlicher Arbeitsaufwand eingespart wird.

Die Dienstleistung steht in Einkaufszentren, Heiligtümern, Tempeln, Flughafenterminals, Bahnhöfen und mehreren Touristenattraktionen zur Verfügung und hält damit den weltweit größten Marktanteil. (Betriebsinterne Recherchen)

Im Jahr 2017 erreichte die Anzahl ausländischer Besucher in Japan infolge der Anstrengungen des öffentlichen sowie des privaten Sektors die Rekordmarke von 28,69 Millionen. Dies entspricht einem phänomenalen Anstieg von 461 Prozent über die sechs Jahre seit 2011. Es steht fest, dass 2018 eine Rekordzahl von über 30 Millionen Menschen Japan besucht haben.

Die Anzahl an Auslandsreisenden auf der ganzen Welt hat die Rekordmarke von 1,3 Milliarden überschritten und dürfte sich bis 2030 auf jährlich rund 1,8 Milliarden belaufen laut Prognosen der UN (WTO) dürften Schwellenländer 57 Prozent davon ausmachen.

ActPro entwickelt zurzeit eine Maschine für automatische Geldwechselgeschäfte, um Reisenden die Unannehmlichkeiten zu ersparen, die sie gegenwärtig noch hinnehmen müssen. In einem ersten Schritt sucht ActPro Co., Ltd. seit Herbst 2018 nach Geschäftspartnern in Südostasien, Europa, Amerika, Russland und anderen Ländern.

Einzelheiten zur Funktionsweise der Maschine in Japan

Bedienungsmethode: Touchscreen

Sprachsteuerung: Japanisch und Englisch

Angezeigte Sprachen: 10 Sprachen, einschließlich Japanisch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch und Deutsch

Umtauschbare Fremdwährungen: USD, EUR, GBP, AUD, CNY, HKD, KRW, TWD, SGD, THB, IDR, MYR (insgesamt 12 Währungen)*

Umtauschbare Denominationen: Noten und Münzen

Umtauschbarer Betrag: max. 100.000 Yen pro Transaktion (bei einem Umtausch von Fremdwährungen in japanische Yen)

Bearbeitungsgebühr: unterschiedlich je nach Währung und Wechselkurs

Betriebsbedingungen: unbesetzt, Kommunikation mit Server per LAN/Router

Callcenter für Benutzer: Kommunikation in 10 Sprachen (6 Sprachen 24 Stunden lang verfügbar, 4 Sprachen von 10.00 bis 18.00 Uhr verfügbar)

*Auf Wunsch können 12 von 120 Fremdwährungen individuell programmiert werden

Name des Unternehmens: ActPro Co., Ltd

HP: https://www.actpro.co.jp/en/index.html

FB: https://www.facebook.com/actprosmartexchange/

IG: https://instagram.com/smart_exchange/

GPS-Navigation: https://smartexchange.jp/en/

E-Mail: main@actpro.co.jp

