So komme es nicht selten vor, dass Fachbetriebe bei Kunden eintreffen und diese das Kältemittel bereits "viel günstiger" über einen meist ausländischen Internet-Shop beschafft haben. Einmal davon abgesehen, dass hinsichtlich der Gewährleistung dringend davon abzuraten sei, Kältemittel, über deren Zusammensetzung man sich in letzter Konsequenz nicht sicher sein kann, in eine Anlage einzufüllen, sind diese "sehr viel günstigeren" Kältemittel möglicherweise auch an der Erfassung durch das Quotensystem vorbeigegangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...