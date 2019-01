Wiesbaden (ots) - Allgeier Experts SE agiert seit 2017 als neuer großer Player im deutschen Personaldienstleistungsmarkt. Bis 2018 hat Allgeier Experts seine Kernkompetenzen gestrafft und aus verschiedenen Einzelgesellschaften innerhalb der Allgeier Gruppe eine schlagkräftige Einheit geschaffen. Der Personaldienstleister steht für gesamtheitliche, flexible und individuelle Lösungen in den Bereichen IT und Engineering.



Das Management hat die Vertriebs- und Delivery-Struktur weiter optimiert und bedient den Markt dadurch noch zielgerichteter. Durch den starken Fokus auf Regionen und Branchen intensiviert sich die Nähe zum Kunden und gleichzeitig wird die Leistungstiefe gestärkt. Das Portfolio erfährt ständig eine neue Anpassung an die Kundenbedarfe - insbesondere in den Segmenten Direktvermittlung, IT und Engineering Services. Damit einhergehend werden auch die Systeme und Prozesse kontinuierlich optimiert, um eine skalierbare Infrastruktur für das stetige Umsatzwachstum zu erreichen - schließlich mit dem Ziel, einer signifikanten Produktivitäts- und Profitabilitätssteigerung.



Das Geschäft ist nachhaltig durch den anhaltenden ungebrochen hohen Bedarf an IT-Spezialisten getrieben, der auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung nahezu alle Geschäftsmodelle und Branchen betrifft. Eine zunehmende Herausforderung ist der für den deutschen Markt damit einhergehende erhebliche Mangel an IT-Spezialisten und Ingenieuren. Allgeier Experts hat seit Jahren Investitionen im Bereich des internationalen Recruiting getätigt und innovative Lösungen für die Vorbereitung und Ausbildung von ausländischen Fachkräften für den deutschen Markt geschaffen.



Das Management hat das Ziel, Allgeier Experts weiter zu formen, um den Wachstumskurs im Umsatz und in der Profitabilität signifikant zu steigern. Somit kann Allgeier Experts als eigenständiger Top Player im Markt agieren. Auch vor diesem Hintergrund möchte sich Allgeier Experts künftig eigenständiger entwickeln und die Profilschärfe im Markt weiter erhöhen. Dazu gehört auch die Eigenständigkeit in der Finanzierung, um deutlich attraktivere Wachstumsschritte durch eigene Akquisitionen und Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen gehen zu können. Bereits im Sommer 2018 wurde kommuniziert, dass Allgeier Experts SE eine größere Unabhängigkeit im Laufe des Geschäftsjahres 2019 anstreben wird.



Gemeinsam mit der Gesellschafterin, der Allgeier SE, prüft das Management der Allgeier Experts alle adäquaten Optionen dahingehend. Dies beinhaltet die Suche nach Partnern mit entsprechender Finanzierungsstärke ebenso, wie die Prüfung und Vorbereitung der Kapitalmarktoptionen IPO oder Spin-Off in Zusammenarbeit mit Beratern und Banken.



Nach vielen Jahren konstanten Wachstums startet Allgeier Experts, ausgehend von einer Umsatzbasis von mehr als 300 Millionen Euro, im Jahr 2019 in die Phase einer deutlichen Weiterentwicklung - sowohl organisch als auch durch Akquisitionen sowie auch durch die Verbreiterung und Vertiefung des Angebots.



Über Allgeier Experts SE



Allgeier Experts gehört zu den führenden Personaldienstleistern für IT und Engineering in Deutschland. Wir gestalten die digitale Transformation von morgen: Mit unserem eigenen Pool aus 150.000 hochqualifizierten Experten, eigenen Job-Portalen und Social Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden Fachkräfte für ihre Projekte - persönlich, kompetent, professionell. Wir verstehen uns als Dienstleister für unsere Kunden und bieten die passenden Services für technologische Herausforderungen. Das schafft Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how und unsere Experten.



