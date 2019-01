Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts des Zwischenberichts des Ölkonzerns, der schwächer als erwartet ausgefallen sei, habe er seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ergebniserwartungen für 2018 seien nun vier Prozent niedriger. Das bedeute einen Rückgang von zwei Prozent bei den freien Mitteln. /mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 03:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 03:19 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-01-15/12:31

ISIN: FR0000120271