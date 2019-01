Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach vorläufigen Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 78 Franken belassen. Der Rückversicherer habe für das vierte Quartal von erneut großen Schäden durch Naturkatastrophen berichtet, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erste Eindrücke malten auch für die Preiserneuerungsrunde ein eher enttäuschendes Bild. Trotz des fundamentalen Gegenwinds hätten sich Rückversicherungswerte zuletzt aber besser entwickelt als der breite Sektor./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

