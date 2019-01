Bielefeld / München (ots) -



Das SAP-Portfolio verändert sich stetig, und damit auch der

Betrieb von SAP Applicationen in Rechenzentren. War das Management

von SAP-Applikationen bislang stark Prozess- und

Governance-getrieben, muss es mit Weiterentwicklung der digitalen

Transformation auch die Modernisierung des Unternehmens an sich

unterstützen und eine Integration mobiler Geräte, Datenanalysen,

Cloud Computing und Social Media gewährleisten, verrät die neue

PAC-Studie "Application Management in Europa" (http://ots.de/K7BEio).



"Die Studie hat uns gezeigt, dass es kaum einen Bereich gibt, in

dem die Unternehmen nicht mit externen Service-Dienstleistern

arbeiten. Insbesondere in Hinblick auf SAP-Anwendungen verfügt

itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) über eine langjährige

Expertise, um den Kunden mit einem umfassenden Angebot von der

Strategieberatung, über die Transformation bis hin zum langfristen

Support und der Weiterentwicklung der Applikationen zur Seite zu

stehen", unterstreicht Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der

itelligence AG.



Die aktuelle Studie "Application Management in Europa"

(http://ots.de/ufz09K) gibt Einblick in den Status quo und künftige

Entwicklungen im Bereich SAP Application Management. Hierfür

befragten die Marktforscher von PAC - a teknowlogy Group Company

(https://www.pac-online.com/) im Auftrag des SAP-Beratungshauses

itelligence europaweit IT-Entscheider großer Unternehmen.



"Genau wie in vielen anderen Bereichen der IT der Fall, ist auch

das traditionelle Application Management von signifikanten

Veränderungen und Entwicklungen betroffen. Gleichzeitig versuchen die

internen IT-Abteilungen, die aktuell enormen Herausforderungen mit

immer knapper werdenden Ressourcen hinsichtlich Personal und

Spezialwissen zu stemmen. Genau hier können wir als itelligence die

Unternehmen mit agilen und flexiblen Managed Services unterstützen",

sagt Lars Janitz, Executive Vice President, Head of Global Managed

Services, itelligence AG.



Mit SAP erfolgreich in die Cloud



Cloud-Applikationen sind für viele der Befragten alltäglich

geworden. Eine Vielzahl (39 %) gibt an, die Cloud-Variante von SAP's

neuer ERP-Suite, SAP S/4HANA, implementiert zu haben. 56 % gaben an,

SAP Cloud Plattform & SAP Leonardo bereits zu nutzen oder deren

Einsatz zu planen. Bei SAP Analytics Cloud sind es 53%. Viele

Unternehmen nutzen zudem Lösungen zur Unterstützung separater

Prozesse, wie etwa Ariba für Einkauf und Beschaffung (63 %) oder

SuccessFactors für das Human Capital Management (77 %).



Auch für PAC-Analyst Karsten Leclerque sind externe Dienstleister

wie itelligence im Zeitalter der Digitalisierung enorm wichtig: "Das

digitale Zeitalter erfordert eine neue Herangehensweise an das Thema

'Application Management', und zwar eine, die bei der Automatisierung

des Unternehmens sowie der Verbesserung der Agilität, Geschwindigkeit

und Effizienz Unterstützung bietet."



Komplexität als die alles dominierende Herausforderung



Für 96 % der Befragten stellt die eigene SAP-Landschaft aufgrund

des hohen Individualisierungsgrades und getätigter Anpassungen eine

Herausforderung dar. Da ein Großteil der Unternehmen viele

verschiedene Cloud-Anwendungen und Bereitstellungsmodelle parallel

nutzt oder nutzen wird, hat dies zusätzlich eine komplexe Integration

und Verwaltung dieser Lösungen zur Folge. Für 91 % der Befragten

stellt die Komplexität hybrider IT-Landschaften eine Herausforderung

dar. Solche hybriden IT-Landschaften umfassen oft Legacy-IT, Private-

und Public-Cloud-Modelle sowie eigenständig betriebene und

(out)gesourcte Infrastrukturen. Dies alles erfordert eine konsistente

End-to-End-Governance, Compliance und Sicherheit über eine Vielzahl

von verschiedenen Anwendungen und Infrastrukturplattformen (siehe

Abbildung 1).



Automatisierung des Managements von SAP-Systemen



In den vergangenen Jahren sorgten insbesondere der Kostendruck,

aber auch der Personalmangel innerhalb Europas, zu einer erhöhten

Nachfrage nach Dienstleistungen aus Off- und Nearshoring-Standorten.

Insgesamt 79 % der Studienteilnehmer gaben entsprechend an, sie

würden Nearshore-Ressourcen nutzen. Offshoring wird von 69 % der

Unternehmen eingesetzt. Wobei die Erfahrungen mit Nearshoring

positiver zu sein scheinen: Von den Unternehmen, die

Nearshore-Ressourcen einsetzen, sind 46 % überzeugt, dass dieser

Anteil in den kommenden Jahren steigen wird.



Zunehmende Konkurrenz erfahren Off- und Nearshoring durch die

zunehmende Automatisierung. 41 % der Teilnehmer nutzen für das

Management ihrer SAP-Systeme bereits Automatisierung oder auf

künstlicher Intelligenz (KI) basierende Technologien oder planen dies

zu tun. Gleichzeitig haben 46 % Interesse am Einsatz dieser

Technologien in ihrer Organisation (siehe Abbildung 2).



Mehrheit der Führungskräfte für externe Dienstleister



So bevorzugen 66 % der Unternehmen die Einbindung eines externen

Dienstleisters wie itelligence für allgemeine Aufgaben wie das

Application Management oder Hosting einer Anwendung. Allerdings haben

sich die Anforderungen an das Management einer

SAP-Anwendungslandschaft geändert. Der bloße Anspruch, "alles am

Laufen zu halten", wie er in der Vergangenheit für SAP Application

Management-Dienstleistungen typisch war, wird zukünftig nicht mehr

ausreichen. In der Konsequenz erhoffen sich die Kunden von den

Providern ein tieferes branchenspezifisches Know-how, um eine engere

Verzahnung mit dem Business zu ermöglichen.



Im Idealfall profitieren Unternehmen, die bei der Implementierung

und dem Betrieb ihrer SaaS-Lösungen mit externen Anbietern

zusammenarbeiten, nicht nur von deren technischen Fähigkeiten,

sondern auch von ihrer Innovationsfähigkeit. Schließlich ist eine

Cloud-Migration oft der Auslöser für eine Business-Transformation.



Das Studiendokument "Application Management in Europa" steht unter

https://itel.li/ams-studie-europa-de zum Download bereit.



itelligence



itelligence ist als eines der international führenden

SAP-Beratungshäuser mit mehr als 7.500 hochqualifizierten

Mitarbeitern in 25 Ländern vertreten. Als SAP Hybris Gold Partner,

SAP Business-Alliance-, SAP Global Hosting Partner,

SAP-zertifizierter Anbieter von Cloud Services und Application

Management Services, sowie SAP Platin Partner realisiert itelligence

weltweit komplexe Projekte im SAP-Umfeld. Mit seinem umfassenden

Leistungsspektrum - von der SAP-Strategie-Beratung,

SAP-Lizenzvertrieb über selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen sowie

Application Management Services bis hin zu Hosting Services -

erzielte das Unternehmen in 2017 einen Gesamtumsatz von 872,2 Mio.

Euro. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört

itelligence zu den besten Unternehmensberatern in Deutschland.





Originaltext: itelligence AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009778

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009778.rss2



Kontakt:

Head of Corporate Public Relations itelligence AG

Silvia Dicke

itelligence AG

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

E: silvia.dicke@itelligence.de

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

W: http://itelligencegroup.com/de/