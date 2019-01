NOTICE 16.1.2019 LEVERAGE CERTIFICATES NEW LONG NAMES AND LONG SYMBOLS FOR INSTRUMENTS ISSUED BY NORDEA BANK ABP Upon request by the issuer, long names and long symbols for four instruments issued by NORDEA BANK ABP will change, please see below. The change will be valid as of January 16, 2019. ISIN codes will remain unchanged. ISIN OLD LONG NAME/SYMBOL NEW LONG NAME/SYMBOL ---------------------------------------------------------------- FI4000357785 BULL SP5 X18S NORDNET F BULL SP500 X18S NORDNET F FI4000357793 BEAR SP5 X18S NORDNET F BEAR SP500 X18S NORDNET F FI4000357801 BULL SP5 X20S NORDNET F BULL SP500 X20S NORDNET F FI4000357819 BEAR SP5 X20S NORDNET F BEAR SP500 X20S NORDNET F Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 TIEDOTE 16.1.2019 Leverage Certificates MUUTOKSIA NORDEA BANK ABP:N INSTRUMENTTIEN LONG NAME JA LONG SYMBOL -KENTTIIN Nordea Bank Abp:n pyynnöstä, seuraavat nimet muuttuvat 16.1.2019 alkaen. ISIN OLD LONG NAME/SYMBOL NEW LONG NAME/SYMBOL ---------------------------------------------------------------- FI4000357785 BULL SP5 X18S NORDNET F BULL SP500 X18S NORDNET F FI4000357793 BEAR SP5 X18S NORDNET F BEAR SP500 X18S NORDNET F FI4000357801 BULL SP5 X20S NORDNET F BULL SP500 X20S NORDNET F FI4000357819 BEAR SP5 X20S NORDNET F BEAR SP500 X20S NORDNET F Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260