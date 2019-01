Die britische Investmentbank HSBC hat BBVA von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 6,90 auf 5,50 Euro gesenkt. Die spanische Bank biete derzeit nicht viel, was Anlegern Hoffnung mache, schrieb Analyst Iason Kepaptsoglou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstum dürfte wegen des wirtschaftlichen Gegenwinds in Spanien und der Türkei sowie der politischen Situation in Mexiko ausbleiben. Ein Aufschlag gegenüber anderen europäischen Branchenwerten sei nur schwer begründbar. Er kürzte seine BBVA-Schätzungen und sieht anderswo im Sektor bessere Anlagemöglichkeiten./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 09:09 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-01-15/13:00

ISIN: ES0113211835