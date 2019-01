Wallisellen (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100008591 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591 -



Datenskandale, grossflächige IT-Ausfälle und die Einführung

strengerer Datenschutzbestimmungen rücken Cyberrisiken zunehmend in

den Blickpunkt der Unternehmen. Laut dem Allianz Risk Barometer 2019

gehören Cybervorfälle gemeinsam mit Betriebsunterbrechungen zu den

grössten Geschäftsrisiken weltweit. Erstmals rangieren beide Risiken

im weltweiten Ranking nahezu gleichauf an der Spitzenposition - damit

setzen Cyberrisiken ihren kontinuierlichen Aufstieg in dem Ranking

fort. Einen grossen Sprung in der Schweiz machte auch die Furcht vor

rechtlichen Veränderungen, die erstmals unter den Top3-Risiken

rangiert.



Im Ranking der grössten Geschäftsrisiken für die Schweiz gab es in

diesem Jahr einige überraschende Änderungen: Zwar dominiert aus Sicht

der Unternehmen auch weiterhin das Risiko einer Betriebsunterbrechung

(58%), die Angst vor einem Cybervorfall stieg aber um einen Rang auf

Platz 2 (48%). Auch die Sorge vor rechtlichen Veränderungen im

Wirtschaftsumfeld, zum Beispiel hervorgerufen durch Handelskriege,

Zölle, Wirtschaftssanktionen oder die noch unsicheren

Brexit-Verhandlungen, nimmt erstmals Platz drei im Schweizer Ranking

ein (29%) und rangiert damit gleichauf mit der Gefahr von

Naturkatastrophen (29%). Neu unter den ersten zehn Plätzen ist die

Sorge vor einem Fachkräftemangel (15%) und einem Reputationsverlust

(10%).



"Das Umfeld für Unternehmen ist unberechenbarer geworden, die

Risiken sind gestiegen - das zeigt die Umfrage unter den

Risikoexperten deutlich. Umso wichtiger ist es, die Risikopotenziale

im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und zu handeln", betont Gregor

Huber, Leiter Unternehmensversicherungen der Allianz Suisse. Gerade

Versicherungen mit ihrer Risikoexpertise seien dabei wichtige

Partner, da sie in der Risikoanalyse unterstützen und Produkte zur

Absicherung zur Verfügung stellen. So hat die Allianz Suisse

beispielsweise erst kürzlich ihre Cyber Versicherung für KMU um die

Zusatzdeckung «Cyber Crime - Social Engineering» erweitert, welche

Schäden durch Betrug gefälschter Anweisungen und Rechnungen umfasst.



Cyber: Wachsendes Bewusstsein, wachsende Verluste



Die zunehmende Besorgnis über Cybervorfälle folgt auf ein Jahr mit

zahlreichen Datenskandalen, Hackerangriffen und IT-Pannen. "Wir sind

jetzt an einem Punkt angelangt, an dem Cyber für Unternehmen genauso

wichtig ist wie die traditionellen Risiken", erklärt Jens Krickhahn,

Practice Leader Cyber, AGCS Zentral- und Osteuropa. Cyberkriminalität

kostet heute schätzungsweise 600 Milliarden Dollar (520 Milliarden

Euro) pro Jahr, gegenüber 445 Milliarden Dollar (385 Milliarden Euro)

im Jahr 2014 (Quelle: Center for Strategic and International

Studies). Demgegenüber steht ein durchschnittlicher wirtschaftlicher

Schaden von 208 Milliarden Dollar (180 Milliarden Euro) aus

Naturkatastrophen über die letzten zehn Jahre - also nur rund ein

Drittel. Während Kriminelle innovativere Methoden für Datenklau,

Online-Betrug oder der Cybererpressung einsetzen, wächst auch die

Bedrohung durch Hackergruppen, die eng mit Nationalstaaten verbunden

sind. Sie zielen darauf ab, Betreiber kritischer Infrastruktur zu

attackieren oder wertvolle Daten oder Geschäftsgeheimnisse von

ausländischen Unternehmen zu rauben.



Betriebsunterbrechungen: Mehr Ursachen, höhere Schäden



Betriebsunterbrechungen (BU) führen das Allianz Risk Barometer im

siebten Jahr in Folge an. Die Szenarien und Auslöser werden jedoch

immer vielfältiger und komplexer. Neben Feuer und Naturkatastrophen

führen immer öfter auch IT-Ausfälle, Produktrückrufe,

Qualitätsprobleme, Terrorismus, politische Unruhen oder

Umweltverschmutzung zum Betriebsstillstand. Eine aktuelle

Schadenanalyse der AGCS verdeutlicht die wachsende Bedeutung von

Betriebsunterbrechungen: Fast alle grossen Sachschäden beinhalten

demnach inzwischen ein BU-Element, das in der Regel den grössten Teil

des Schadens ausmacht. Auffällig ist zudem, dass Cyber- und

BU-Risiken zunehmend miteinander verknüpft sind, da

Ransomware-Angriffe oder IT-Ausfälle oft zu Betriebs- und

Serviceunterbrechungen führen. So sind Cybervorfälle laut Allianz

Risk Barometer der am meisten gefürchtete Auslöser von

Betriebsunterbrechungen (50% der Antworten), gefolgt von

Feuer/Explosion (40%) und Naturkatastrophen (38%).



Rechtliche Veränderungen: Neue Risiken in 2019



2018 war ein Wendepunkt für den Welthandel - entsprechend sorgen

sich Unternehmen der Exportnation Schweiz auch zunehmend über

rechtliche Veränderungen im Wirtschaftsumfeld. Der Handelskrieg

zwischen den Vereinigten Staaten und China, steigende Zölle und

Wirtschaftssanktionen (Russland, Iran) belasten den Aussenhandel. Im

Jahr 2019 zeichnen sich durch die anstehenden Wahlen in Europa,

geringere Wachstumsaussichten für die Euro-zone und USA sowie den

unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen weitere Risiken ab.



Weitere Informationen wie den kompletten Bericht und Infografiken

finden Sie unter www.agcs.allianz.com.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

AGCS

Heidi Polke-Markmann

Telefon: +49 89 3800 14303, heidi.polke@allianz.com



Daniel Aschoff,

Telefon: +49 89 3800 18900, daniel.aschoff@allianz.com



Allianz Suisse



Bernd de Wall

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch