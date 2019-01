Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die UBM Development Deutschland GmbH hat das Super 8 Hotel im Zollhafen Mainz, das auf dem Baufeld Hafenallee II errichtet wird, für rund EUR 24 Mio. an die Württembergische Lebensversicherung AG verkauft, so die UBM Development AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

