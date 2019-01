Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Orange SA von 17,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Telekomkonzerns habe zuletzt unter Befürchtungen negativer Auswirkungen der "Gelbwesten"-Proteste auf die Branchenkonsolidierung gelitten, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar innerhalb des Sektors nicht übermäßig günstig, aber der aufsichtsrechtliche Rahmen für Investitionen in das Glasfasernetz erscheine in Frankreich stabiler als in den meisten anderen Ländern./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 19:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000133308