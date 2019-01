Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstag erneut spürbar auf die Vorlage von Quartalszahlen aus der US-Bankenbranche reagiert und nachgegeben. Nach der Citigroup zum Wochenstart legte nun die US-Großbank JPMorgan ihre Zahlen zum vierten Quartal vor. Auch sie enttäuschte - wie tags zuvor die Citigroup - mit ihren Erträgen im Anleihegeschäft. Außerdem blieb JPMorgan auch beim Ergebnis je Aktie hinter den Erwartungen zurück.

Während die JPMorgan-Aktien im vorbörslichen US-Handel zuletzt 2 Prozent einbüßten, sanken die Anteilsscheine der Deutschen Bank auf Xetra um 1,26 Prozent auf 7,368 Euro.

Ihre Vortagesverluste hatten die Papiere des deutschen Branchenprimus allerdings bis Handelsschluss vollständig wettmachen und im Plus schließen können. Die Aktien der Citigroup hatten es vorgemacht. Investoren hatten im Handelsverlauf am Montag ihren Fokus zunehmend weg vom schwachen Anleihegeschäft in Richtung des gut gelaufenen Kreditgeschäfts verschoben. Auch der besser als erwartet ausgefallen bereinigte Gewinn je Aktie der Citigroup kam letztlich gut an./ck/jha/

