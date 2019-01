Köln (ots) - Henning Nieslony verstärkt ab 1. Februar 2019 die Geschäftsleitung von RTL interactive. Als neuer Bereichsleiter verantwortet der 33-Jährige das Commercial Management Video-on-Demand. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere der weitere Ausbau von TV NOW zu einem vollumfänglichen Streaming-Dienst. Nach Stationen bei IP Deutschland und der Leitung des Büros von Anke Schäferkordt war Henning Nieslony seit 2016 Marketingleiter VoD / Corporate und Leiter Strategie & Media im Marketing der Mediengruppe RTL Deutschland.



Jan Wachtel, Chief Digital Content Officer der Mediengruppe RTL Deutschland und Geschäftsführer RTL interactive: "Ich freue mich sehr, dass Henning unser RTL interactive-Führungsteam verstärkt. Der erfolgreiche Ausbau von TV NOW ist eine zentrale Säule unserer Digitalstrategie. Henning kennt die Marke und das Produkt durch seine bisherige Tätigkeit bestens und wird mit seiner großen fachlichen Kompetenz die Zukunft von TV NOW maßgeblich mitgestalten."



Henning Nieslony folgt bei RTL interactive auf Robert Dube, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen verlassen wird. Jan Wachtel: "Durch seine Expertise hat Robert Dube mit dem Aufbau von TV NOW und gerade zuletzt mit dem Start unseres neuen Streaming-Dienstes einen herausragenden Beitrag geleistet. Robert hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, die Stadt Köln zu verlassen. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg in der neuen Heimat von Herzen viel Erfolg."



Die Mediengruppe RTL Deutschland startete am 12. Dezember 2018 mit TV NOW einen neuen Streaming-Dienst. Seitdem bietet TV NOW im neuen PREMIUM Paket für monatlich 4,99 Euro eine vielfältige Bandbreite von neuen, exklusiven Programmen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und internationalen Serien. Viele neue Formate der Mediengruppe RTL werden vor Ausstrahlung im Fernsehen komplett zu sehen sein. Kunden erhalten Zugriff auf ein umfangreiches Archiv. Darüber hinaus sind weiterhin Serien und Shows der Mediengruppe RTL kostenlos mindestens sieben Tage im Anschluss an die TV-Ausstrahlung abrufbar.



OTS: Mediengruppe RTL Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/72183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_72183.rss2



Pressekontakt: Thomas Bodemer Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland Telefon: +49 221-45 67 4314 thomas.bodemer@mediengruppe-rtl.de