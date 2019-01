- Basler Ausschuss schlägt mildere Regelungen für Banken vor als erwartet- DE30 zieht sich nach Berühren einer wichtigen Widerstandszone zurück- Deutsche Lufthansa fällt nach Herabstufung durch Deutsche BankDie positive Stimmung unter den Anlegern, die während der asiatischen Handelszeiten zu beobachten war, übertrug sich auf Europa. Die überwiegende Mehrheit der Blue-Chip-Indizes aus Europa startete den heutigen Handel höher, wobei deutsche und italienische Aktien am besten abschnitten. Die Performance der russischen und polnischen Aktien war etwas schwächer, aber in beiden Fällen wurden zu Beginn der europäischen Sitzung Gewinne beobachtet. Bergbauunternehmen übertrafen die meisten, gefolgt von Automobilherstellern. Nur die Branche der Reiseveranstalter verzeichnete in den ersten Handelsminuten einen Rückgang. Der DE30 legte mit der heutigen Eröffnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...