Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Obwohl die USA seit heute Nacht höhere Zölle auf chinesische Waren erheben und China einen Vergeltungsschlag versprach, ist die Stimmung an den Aktienmärkten am letzten Handelstag der Woche optimistisch, so die Experten von XTB. Wichtige Aktienindices aus Europa hätten nach den Kursgewinnen während der Asien-Sitzung höher eröffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...