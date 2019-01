WASHINGTON (Dow Jones)--Die Bundesbehörden in Washington öffnen wegen des Winterwetters mit einer zweistündigen Verspätung am Dienstag. Infolgedessen werden anstehende Wirtschaftsdaten auf den Websites der Behörden veröffentlicht und nicht vorab mit Sperrfrist an Medien verteilt. Bei der Veröffentlichung kann es daher zu leichten Verzögerungen kommen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2019 07:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.