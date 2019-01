Von Kimberly Chin

NEW YORK (Dow Jones)--Die Unitedhealth Group hat im Schlussquartal 2018 mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Dank des diversifizierten Geschäftsfelds mit privaten medizinischen Vorsorgeplänen, Krankenversicherungen und den Dienstleistungen im Gesundheitswesen kletterte der Umsatz im Dreimonatszeitraum um 12,2 Prozent auf 58,42 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 3,28 Dollar. Analysten hatten mit einem Umsatz von 58,01 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn von 3,21 Dollar je Aktie bei dem US-Krankenversicherer gerechnet.

Die Gesellschaft mit Firmensitz in Minnetonka im US-Bundesstaat Minnesota hat ihre Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. 2019 strebt der Konzern einen Gewinn je Aktie von 13,70 bis 14 Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Anteilschein zwischen 14,40 bis 14,70 Dollar an. Außerdem wird ein Cashflow aus dem operativen Geschäft zwischen 17,3 und 17,8 Milliarden Dollar erwartet. Die Aktien von Unitedhealth, die in den vergangenen 12 Monaten um 8,5 Prozent zugelegt hatten, legten im vorbörslichen US-Handel um 2 Prozent auf 253 Dollar zu.

