Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unilever NV auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Bei Berücksichtigung der Währungsentwicklung in den Schwellenländern sei die Umsatzentwicklung des Lebensmittelkonzerns nicht sonderlich gut, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erreichung der Ziele bis 2020 bei Umsatz und Marge sei keineswegs ausgemachte Sache. /mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2019-01-15/13:49

ISIN: NL0000009355