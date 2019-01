Die Aktie der Commerzbank hat seit Jahresbeginn beachtliche neun Prozent zugelegt und damit fast doppelt so viel wie der MDAX, in dem die Aktie gelistet ist. Neue Gerüchte um eine mögliche Fusion mit der Deutschen Bank haben dazu beigetragen. Doch die Aussichten auch im Hinblick auf die Quartalszahlen am 14. Februar sind alles andere als rosig.

Den vollständigen Artikel lesen ...