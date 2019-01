Österreichs höchster Wohnturm mit 160 Metern Höhe steht in den Startlöchern. In bester Lage direkt neben dem höchsten Bürogebäude des Landes (DC Tower) soll in Wien im 22. Bezirk mit ersten Quartal 2023 die Danube Flats fertiggestellt sein. Projektentwickler Erwin (Soravia) und sein Partner Wolfdieter (Jarisch) von der S&B Gruppe dürfen sich jetzt bereits über 3000 Vormerkungen freuen. Wenn du mich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...